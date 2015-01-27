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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:17

  prosecutor написав:Долярчик не встиг заробити. Шкода.

А в Вас який прОфіт в прОцентах...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 10:49

  Квесторе_поверніться написав:
  prosecutor написав:Долярчик не встиг заробити. Шкода.

А в Вас який прОфіт в прОцентах...якщо не секрет?


Я не рахував. Добре заробив. Проте це ще не кінець. Тим паче подібні випадки вде були у піраміді. Будемо чекати.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 11:56

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Квесторе_поверніться написав:
  GALeon написав:
Moneta написав:Бугага. B2b схлопнулась. Выплат уже нет.

https://i.gyazo.com/d03dcd756ec9b22b8ec ... 940c10.png
Так зараз багато банків не віддає доляри з депо - теж кінець їм?

Банки пропонують гривнею забирати.
Гривнею віддають.
доллары предлагают на туалетную бумагу менять - заманчивое предложение
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:00

3,14здец буде - но пАпіжже!)))

  GALeon написав:Так зараз багато банків не віддає доляри з депо - теж кінець їм?

Влучно підмітили!
  Квесторе_поверніться написав:Банки пропонують гривнею забирати.
Гривнею віддають.

Ну так тут теж не зовсім дупа :) на баланс зараховують!
  Квесторе_поверніться написав:Як занести онлайн ніхто не підказує.

1) можна занести з балансу
2) наче там(в кабінеті) є можливість купити зі своєї картки, але я не пробував(мені це не потрібно)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:10

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  prosecutor написав:Я не рахував.

Ну так можна порахувати. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:2) наче там(в кабінеті) є можливість купити зі своєї картки, але я не пробував(мені це не потрібно)

А хто немає кабінету...який алгоритм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:2) наче там(в кабінеті) є можливість купити зі своєї картки, але я не пробував(мені це не потрібно)

А хто немає кабінету...який алгоритм?

Такого нема!
Всі підписані під когось і мають свій кабінет!
Всі реєструються!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 13:19

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Всі реєструються!

Можна зараз зареєструватись?
ПРивязати картку в кабінет і накупити сертифікатів з картки?
Потім кишмиш капне на баланс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Всі реєструються!

Можна зараз зареєструватись?
ПРивязати картку в кабінет і накупити сертифікатів з картки?
Потім кишмиш капне на баланс?

Думаю, що можна!
Але то б краще хтось би написав, який таке робив реально! - щоб ми тут свої припущення не робили!

п. с.
Пишіть якомусь блоХеру в приват, нехай Вас підпише і ще якийсь бонус запропонує від себе! :mrgreen: :lol:
Наприклад:


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:01

Долярчик, дякую за інфо.
Як Ваша робота? Магаз закрили?
Дружина онлайн уроки проводить?
Дохід від піраміди зайвим не був би?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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