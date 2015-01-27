А в Вас який прОфіт в прОцентах...якщо не секрет?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 21 бер, 2020 10:17
А в Вас який прОфіт в прОцентах...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 21 бер, 2020 10:49
Додано: Суб 21 бер, 2020 11:56
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
доллары предлагают на туалетную бумагу менять - заманчивое предложение
Додано: Суб 21 бер, 2020 12:00
3,14здец буде - но пАпіжже!)))
Влучно підмітили!
Ну так тут теж не зовсім дупа на баланс зараховують!
1) можна занести з балансу
2) наче там(в кабінеті) є можливість купити зі своєї картки, але я не пробував(мені це не потрібно)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 бер, 2020 12:10
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 21 бер, 2020 12:12
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А хто немає кабінету...який алгоритм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 21 бер, 2020 14:36
Такого нема!
Всі підписані під когось і мають свій кабінет!
Всі реєструються!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 22 бер, 2020 13:19
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Можна зараз зареєструватись?
ПРивязати картку в кабінет і накупити сертифікатів з картки?
Потім кишмиш капне на баланс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:37
Думаю, що можна!
Але то б краще хтось би написав, який таке робив реально! - щоб ми тут свої припущення не робили!
п. с.
Пишіть якомусь блоХеру в приват, нехай Вас підпише і ще якийсь бонус запропонує від себе!
Наприклад:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:01
Долярчик, дякую за інфо.
Як Ваша робота? Магаз закрили?
Дружина онлайн уроки проводить?
Дохід від піраміди зайвим не був би?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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