так
так
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 22 бер, 2020 15:21
так
так
так
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:53
Гонта завуальовую піраміду під непіраміду
Це якийсь дєцкий лєпєт
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 бер, 2020 10:55
Ледве витримав оцю маячню гонтаювелірпрома. Відкрита реклама завуальована під інтерв'ю, скоріш за все ще й жирно проплачена. Нічого нового, мабудь оцей "геній маркетингу" вирішив взяти приклад Кондакова, згадаємо 13-14 рік, хто в курсі.
Взагалі здається, що не коронавірус прогресує, а вірус ідиотизму, від якого антидота не існує.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". - Бажаю успіхів!
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:13
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я думав, що Гонта скаже, що карантин і тому вивід на картку припинили, а йому, навіть, такого питання не задали!
Лише сам сказав, що можна буде он-лайн прикраси замовити через Нову пошту
Але, якщо він зараз так впевнено маячить на екранах, то ще пірамідка поживе!
- хіба, якщо продовжать карантин - то тоді, тут всім буде не до сміху!- не важливо, чи вклав ти щось в в2в, чи ні!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:16
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:45
B2B будет жить еще долгие годы в памяти всех вложившихся лохов.
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