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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:47

  airmax78 написав:Кстати, да, ветку можно закрывать. Ответ на вопрос главный вопрос этой ветки получен: 16.03.2020.

А чи погодиться з цим Долярек?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:52

  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:Кстати, да, ветку можно закрывать. Ответ на вопрос главный вопрос этой ветки получен: 16.03.2020.

А чи погодиться з цим Долярек?

Какая разница?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:56

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Единственное, что все эти де*** буду винить карантин, вирус... но ни как, не отсутствие мозгов.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:51

  uaseller_info написав:Единственное, что все эти де*** буду винить карантин, вирус... но ни как, не отсутствие мозгов.

Телевизор еще могут винить. Бигусов всяких.
airmax78
 
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