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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:47
airmax78 написав:
Кстати, да, ветку можно закрывать. Ответ на вопрос главный вопрос этой ветки получен: 16.03.2020.
А чи погодиться з цим Долярек?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 09:52
Квесторе_поверніться написав: airmax78 написав:
Кстати, да, ветку можно закрывать. Ответ на вопрос главный вопрос этой ветки получен: 16.03.2020.
А чи погодиться з цим Долярек?
Какая разница?
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airmax78
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Додано: Вів 24 бер, 2020 09:56
Единственное, что все эти де*** буду винить карантин, вирус... но ни как, не отсутствие мозгов.
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uaseller_info
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:51
uaseller_info написав:
Единственное, что все эти де*** буду винить карантин, вирус... но ни как, не отсутствие мозгов.
Телевизор еще могут винить. Бигусов всяких.
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airmax78
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