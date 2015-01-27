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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 24 бер, 2020 18:37
Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався? Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???!
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!
Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 24 бер, 2020 18:43
В такому випадку згадаймо тих хто вложився 4,5,6 місяців тому і зароблене реінвестував назад в піраміду, бо все всім платиться, а хочеться більше!!!
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kotyk222
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:07
Долярчик написав:
Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Тому що тут сидять невдахи, хто більш, хто менш) А улюбленці долі сидять на багамах, яхтах та на моделях) Але точно не знають де будуть сидіти завтра)
- А хто заважа тобі на сотню тис зайти. Он банки і МФО роздають ніфігасє. Бери, заходь, втри отаким як ми носа)))
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
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avjej
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:12
На каждой странице Б2Б написано что это лохотрон, в чем проблема если они закрылись?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
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nik20100
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:13
Долярчик написав:
Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався? Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???!
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!
Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Долярчик, таки ты моральный ур**.
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airmax78
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:16
Квесторе_поверніться написав: airmax78 написав:
Кстати, да, ветку можно закрывать. Ответ на вопрос главный вопрос этой ветки получен: 16.03.2020.
А чи погодиться з цим Долярек?
Кого цікавить той недоумок?
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sergey_sryvkin
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