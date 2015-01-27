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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:37

ДумайТЕ! ©®™

Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався?
Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???! :?:
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!

Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

В такому випадку згадаймо тих хто вложився 4,5,6 місяців тому і зароблене реінвестував назад в піраміду, бо все всім платиться, а хочеться більше!!!
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:07

  Долярчик написав:Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!

Тому що тут сидять невдахи, хто більш, хто менш) А улюбленці долі сидять на багамах, яхтах та на моделях) Але точно не знають де будуть сидіти завтра)
- А хто заважа тобі на сотню тис зайти. Он банки і МФО роздають ніфігасє. Бери, заходь, втри отаким як ми носа)))
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

На каждой странице Б2Б написано что это лохотрон, в чем проблема если они закрылись?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:13

  Долярчик написав:Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався?
Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???! :?:
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!

Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!

Долярчик, таки ты моральный ур**.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:16

  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:Кстати, да, ветку можно закрывать. Ответ на вопрос главный вопрос этой ветки получен: 16.03.2020.

А чи погодиться з цим Долярек?

Кого цікавить той недоумок? :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 65666768
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