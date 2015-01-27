Тогда нужно признать героями мародеров, которые во время массовых беспорядков в городах первыми грабят и выносят товары из закрытых супермаркетов и магазинов. Ведь подсуетились и успели хапнуть лучшее, молодцы!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:56
Тогда нужно признать героями мародеров, которые во время массовых беспорядков в городах первыми грабят и выносят товары из закрытых супермаркетов и магазинов. Ведь подсуетились и успели хапнуть лучшее, молодцы!
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