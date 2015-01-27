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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:56

  airmax78 написав:
  yurko81 написав:Чим вони круті і кому "втерли" носа? Пенсіонерам, які занесли туди пенсію?

В дерибане денег лохов стояли первыми в очереди. Такая шакалья мораль.

Тогда нужно признать героями мародеров, которые во время массовых беспорядков в городах первыми грабят и выносят товары из закрытых супермаркетов и магазинов. Ведь подсуетились и успели хапнуть лучшее, молодцы!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:06

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Всі все знали - що піраміда і буде їй кінець . Хтось заробив - хто спробував спочатку і не вліз сильно на все під кінець . Але багато хто вліз - ну і останні дрібні масово - як завжди ... Колись в МММ теж був "партнер" Льоня ...
Але Мавроді хоч посадили здається , а тут все спливе на ніщо - форс-мажор офіційно ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:11

  yurko81 написав:Чим вони круті і кому "втерли" носа? Пенсіонерам, які занесли туди пенсію?


Знаете еще можно было посочуствовать пенсионерам начала 90х потярявшим в МММ подобных аферах.
Но сейчас же все прекрасно знают куда несут деньги.
Это их риск, их любовь холяве и их финансовые потери.
Нет тут места состраданию.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Aps написав:Но сейчас же все прекрасно знают куда несут деньги

Оце - я б казав всім зарубати собі на носі!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:45

Пофантазуємо)))

А давайте, я на хвилинку стану Гонтою)))
- щоб я далі робив би на його місці?

- на час карантину припиняю всі виплати, зсилаючись на форс-мажорні обставини!(ну логічно, магазини не працюють, нічого, відповідно, не продається і т. д.))) )
- по закінченні карантину - зразу вводжу нові правила(так, нічого нового - вони завжди змінювали правила коли їм заманеться) - вивід коштів на картку, чи готівкою - лише раз в місяць!(але на баланс зачислення, як і раніше, щотижнево)
- тим часом даю всюди рекламу, що НОВИМ клієнтам - 15% ТИЖНЕВИХ кешбеку і рефінанс з балансу - також! :mrgreen:
- через місяць дивлюсь, чи "лоХсось пішов на нерест" :mrgreen:
- якщо пішов, то все ок і зменшуючи % кешбеку, продовжую так і надалі(раз в місяць вивід)
- якщо ні, і більшість масово забирає-виводить, то зразу вводжу нові правила :mrgreen: і тепер вивід, лише раз на три місяці!
- і в кінці третього місяця дивлюсь, чи схлопувати те все в один день, чи більшість реінвестувала і можна ще продовжити на квартал! :idea: :mrgreen:

ДумайТЕ!©®™

п. с.
Не сприймайте це все серйозно і близько до серця! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:11

  Долярчик написав:Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався?
Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???! :?:
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!

Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!


Ти ж розумієш, що ці гроші НЕ ЗАРОБЛЕНІ??!
Це гроші вкладників, які прийшли після тебе. Це все одно, що вкрасти гаманець, просто не переслідується законом. Звичайно дехто цього не розумію і вірить у манну небесну, але тих хто розуміє, інакше ніж моральним ур** не назвеш.
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