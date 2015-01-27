Додано: Сер 25 бер, 2020 10:45

А давайте, я на хвилинку стану Гонтою)))- щоб я далі робив би на його місці?- на час карантину припиняю всі виплати, зсилаючись на форс-мажорні обставини!(ну логічно, магазини не працюють, нічого, відповідно, не продається і т. д.))) )- по закінченні карантину - зразу вводжу нові правила(так, нічого нового - вони завжди змінювали правила коли їм заманеться) - вивід коштів на картку, чи готівкою - лише раз в місяць!(але на баланс зачислення, як і раніше, щотижнево)- тим часом даю всюди рекламу, що НОВИМ клієнтам - 15% ТИЖНЕВИХ кешбеку і рефінанс з балансу - також!- через місяць дивлюсь, чи "лоХсось пішов на нерест"- якщо пішов, то все ок і зменшуючи % кешбеку, продовжую так і надалі(раз в місяць вивід)- якщо ні, і більшість масово забирає-виводить, то зразу вводжу нові правилаі тепер вивід, лише раз на три місяці!- і в кінці третього місяця дивлюсь, чи схлопувати те все в один день, чи більшість реінвестувала і можна ще продовжити на квартал!ДумайТЕ!©®™п. с.Не сприймайте це все серйозно і близько до серця! )))