Тогда нужно признать героями мародеров, которые во время массовых беспорядков в городах первыми грабят и выносят товары из закрытых супермаркетов и магазинов. Ведь подсуетились и успели хапнуть лучшее, молодцы!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:56
Тогда нужно признать героями мародеров, которые во время массовых беспорядков в городах первыми грабят и выносят товары из закрытых супермаркетов и магазинов. Ведь подсуетились и успели хапнуть лучшее, молодцы!
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:06
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Всі все знали - що піраміда і буде їй кінець . Хтось заробив - хто спробував спочатку і не вліз сильно на все під кінець . Але багато хто вліз - ну і останні дрібні масово - як завжди ... Колись в МММ теж був "партнер" Льоня ...
Але Мавроді хоч посадили здається , а тут все спливе на ніщо - форс-мажор офіційно ...
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:11
Знаете еще можно было посочуствовать пенсионерам начала 90х потярявшим в МММ подобных аферах.
Но сейчас же все прекрасно знают куда несут деньги.
Это их риск, их любовь холяве и их финансовые потери.
Нет тут места состраданию.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:27
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Оце - я б казав всім зарубати собі на носі!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:45
Пофантазуємо)))
А давайте, я на хвилинку стану Гонтою)))
- щоб я далі робив би на його місці?
- на час карантину припиняю всі виплати, зсилаючись на форс-мажорні обставини!(ну логічно, магазини не працюють, нічого, відповідно, не продається і т. д.))) )
- по закінченні карантину - зразу вводжу нові правила(так, нічого нового - вони завжди змінювали правила коли їм заманеться) - вивід коштів на картку, чи готівкою - лише раз в місяць!(але на баланс зачислення, як і раніше, щотижнево)
- тим часом даю всюди рекламу, що НОВИМ клієнтам - 15% ТИЖНЕВИХ кешбеку і рефінанс з балансу - також!
- через місяць дивлюсь, чи "лоХсось пішов на нерест"
- якщо пішов, то все ок і зменшуючи % кешбеку, продовжую так і надалі(раз в місяць вивід)
- якщо ні, і більшість масово забирає-виводить, то зразу вводжу нові правила і тепер вивід, лише раз на три місяці!
- і в кінці третього місяця дивлюсь, чи схлопувати те все в один день, чи більшість реінвестувала і можна ще продовжити на квартал!
ДумайТЕ!©®™
п. с.
Не сприймайте це все серйозно і близько до серця! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:11
Ти ж розумієш, що ці гроші НЕ ЗАРОБЛЕНІ??!
Це гроші вкладників, які прийшли після тебе. Це все одно, що вкрасти гаманець, просто не переслідується законом. Звичайно дехто цього не розумію і вірить у манну небесну, але тих хто розуміє, інакше ніж моральним ур** не назвеш.
Додано: Сер 25 бер, 2020 15:36
Та думай-те трохи, якщо є чим!!!
Ну от блін! Читай по буквах:
Л Ю Д И С В І Д О М О Н Е С У Т Ь Т У Д И С В О Ї Г Р О Ш І!!!
Як можна обдурити людину, яка СВІДОМО несе гроші в піраміду розуміючи, що вони можуть пропасти вже наступного дня?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:12
Рекламна пауза. ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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