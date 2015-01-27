Долярек пролетів виглядає на доларів 60.
Якби вклав в 10 раз більше то це було б всього 600 доляреків, але урок краще засвоївся...мабуть.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:06
Долярек пролетів виглядає на доларів 60.
Якби вклав в 10 раз більше то це було б всього 600 доляреків, але урок краще засвоївся...мабуть.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:34
А попереду найцікавішше! ©
А відношення тут до мене, наче я всіх ЗАСТАВИВ туди занести гроші, прихвалював ту піраміду і сам ЗАРОБИВ МІЛЬЙОН на кешбеку і рефералці!!!
Може, то зляться ті, які теж спробували - зайшли на пару десятків, але пізно зайшли і не вивели?
Ну, в будь-якому випадку - то ще не кінець!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:45
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
АГА, на Науковій в приміщенні колишнього казино ще один магаз Микола відкрив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:10
Ты моральный ур**.
Который рекламировал эту пирамиду на всех ветках этого форума, тебя за это банили постоянно
А теперь ты трындишь, что не расхваливал эту пирамиду.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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