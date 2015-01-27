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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:11

Квесторе_поверніться
Цікаво, чи можна отих 1654грн з балансу реінвестнути?
- бо смисл, якщо їх вивести не можу, то краще реінвестнути!(якщо таке можливо)
- а тоді, як запрацює контора, то я в перший же тиждень виведу і вийду в плюс! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:я вже давно-давним по інших гілках не кидаю посилання на цю гілку?
Почему? Кидай,не останавливайся,позорься до конца!
Реинвестируй,не сомневайся,ты на правильном пути
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:16

Мизантрóп, а в чім позор? - в тім, що я просто проводжу такий собі "соціальний експеримент"? :mrgreen:
- так я "гуляю" на свої!
- я ж у форумчан не позичав на це їхні кошти, то чого, деякі, тут "хрюкають"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:19

Долярчик не поймешь,гуляйся
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 68697071
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