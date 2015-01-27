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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:44
Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Цікаво, чи можна отих 1654грн з балансу реінвестнути?
- бо смисл, якщо їх вивести не можу, то краще реінвестнути!(якщо таке можливо)
- а тоді, як запрацює контора, то я в перший же тиждень виведу і вийду в плюс!
Інвестуй не інвестуй ...получиш шайбу...мабуть.
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