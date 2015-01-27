...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик, тоді до Вашого мінуса слід додати ще 1654 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, тоді до Вашого мінуса слід додати ще 1654 грн.
Ні, там на фото ж бачите зароблені, вони ж і виведені!
От, коли виведу оті 1654грн - то і цифри ті, над якими пише "зароблено" - зміняться
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Як казав Гонта на тому відео, що вище: "Стільки вурдалаків повилазило - не розумію, чого вони хочуть?"
Дійсно, вурдалаків повно поналазило і сюди на гілку! - але чому, якщо я вже давно-давним по інших гілках не кидаю посилання на цю гілку?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Квесторе_поверніться Цікаво, чи можна отих 1654грн з балансу реінвестнути? - бо смисл, якщо їх вивести не можу, то краще реінвестнути!(якщо таке можливо) - а тоді, як запрацює контора, то я в перший же тиждень виведу і вийду в плюс!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Мизантрóп, а в чім позор? - в тім, що я просто проводжу такий собі "соціальний експеримент"? - так я "гуляю" на свої! - я ж у форумчан не позичав на це їхні кошти, то чого, деякі, тут "хрюкають"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Квесторе_поверніться Цікаво, чи можна отих 1654грн з балансу реінвестнути? - бо смисл, якщо їх вивести не можу, то краще реінвестнути!(якщо таке можливо) - а тоді, як запрацює контора, то я в перший же тиждень виведу і вийду в плюс!
Інвестуй не інвестуй ...получиш шайбу...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться, ну а якщо логічно? Якщо я їх не можу вивести, то не краще їх реінвестувати? Гірше ж не буде!
Зараз спробую, чи можливий реінвест...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!