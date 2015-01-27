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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Ну, в будь-якому випадку - то ще не кінець!©

АГА, на Науковій в приміщенні колишнього казино ще один магаз Микола відкрив. :)

Я Вам більше скажу!
Зайшов я в свій кабінет В2В, а там :shock:
- гроші всі повернулись на баланс.
Зображення
Ну і ще один доказ для тих крикунів!

- що я, на моменті, сам ще в мінусі!
- і що нікого під себе не підписував, нікого не втягував!!!
Зображення
Ну і в новинах там в своєму кабінеті, останнє з новин було отаке відео

ДумайТЕ!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:26

Долярчик, тоді до Вашого мінуса слід додати ще 1654 грн. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:35

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, тоді до Вашого мінуса слід додати ще 1654 грн. :(

Ні, там на фото ж бачите зароблені, вони ж і виведені!

От, коли виведу оті 1654грн - то і цифри ті, над якими пише "зароблено" - зміняться :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:07

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Як казав Гонта на тому відео, що вище: "Стільки вурдалаків повилазило - не розумію, чого вони хочуть?"

Дійсно, вурдалаків повно поналазило і сюди на гілку!
- але чому, якщо я вже давно-давним по інших гілках не кидаю посилання на цю гілку? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:11

Квесторе_поверніться
Цікаво, чи можна отих 1654грн з балансу реінвестнути?
- бо смисл, якщо їх вивести не можу, то краще реінвестнути!(якщо таке можливо)
- а тоді, як запрацює контора, то я в перший же тиждень виведу і вийду в плюс! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:я вже давно-давним по інших гілках не кидаю посилання на цю гілку?
Почему? Кидай,не останавливайся,позорься до конца!
Реинвестируй,не сомневайся,ты на правильном пути
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:16

Мизантрóп, а в чім позор? - в тім, що я просто проводжу такий собі "соціальний експеримент"? :mrgreen:
- так я "гуляю" на свої!
- я ж у форумчан не позичав на це їхні кошти, то чого, деякі, тут "хрюкають"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:19

Долярчик не поймешь,гуляйся
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:44

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Цікаво, чи можна отих 1654грн з балансу реінвестнути?
- бо смисл, якщо їх вивести не можу, то краще реінвестнути!(якщо таке можливо)
- а тоді, як запрацює контора, то я в перший же тиждень виведу і вийду в плюс! :idea:

Інвестуй не інвестуй ...получиш шайбу...мабуть. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:31

А, була-не була!©

Квесторе_поверніться, ну а якщо логічно?
Якщо я їх не можу вивести, то не краще їх реінвестувати?
Гірше ж не буде!

Зараз спробую, чи можливий реінвест...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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