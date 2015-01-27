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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:19

Долярчик, про достаток вже контора забула...живіть з надією. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:19

За крок до перевороту думок ©

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, про достаток вже контора забула...живіть з надією. )

Та мій "соціальний експеримент" - це дрібниці!
- я до цього проекту підійшов з розумом!
(хоч це ще не кінець і попереду найцікавішше! ) :wink:

Але ж чому мій знайомий так затупив?
- ні, ну спочатку він вчинив, як справжній козак з міцними горішками!
- але, якого милого він все реінвестував? :roll:
- та і його мамі я не міг "достукатись", що потрібно ПЕРШ ЗА ВСЕ ВИВЕСТИ свої :!: - а вже тоді, що прийшло - хоч виводи, хоч реінвестуй, хоч 50/50, хоч на благодійність віддавай, хоч міх цукру/гречки/муки купи(зараз актуально :mrgreen: )
- так ні, ніхто мене і слухати не хотів!
- перебивали мене з пів-слова, як я їх хотів надоумити!

- але тут, на форумі, Долярчик, чомусь став в очах більшості,
наче засновник тої контори!
- Гонта, і то в ютубі виглядає краще, - як містер-доброта! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:19

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Але ж чому мій знайомий так затупив?

Це Вам мінус ...не провели фінансовий лікнеп серед знайомих.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33145
З нами з: 22.11.13
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