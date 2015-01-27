Додано: Чет 26 бер, 2020 20:19

Квесторе_поверніться написав: Долярчик, про достаток вже контора забула...живіть з надією. ) , про достаток вже контора забула...живіть з надією. )

Та мій "соціальний експеримент" - це дрібниці!- я до цього проекту підійшов з розумом!(хоч це ще не кінець і попереду найцікавішше! )Але ж чому мій знайомий так затупив?- ні, ну спочатку він вчинив, як справжній козак з міцними горішками!- але, якого милого він все реінвестував?- та і його мамі я не міг "достукатись", що потрібно ПЕРШ ЗА ВСЕ ВИВЕСТИ свої- а вже тоді, що прийшло - хоч виводи, хоч реінвестуй, хоч 50/50, хоч на благодійність віддавай, хоч міх цукру/гречки/муки купи(зараз актуально- так ні, ніхто мене і слухати не хотів!- перебивали мене з пів-слова, як я їх хотів надоумити!- але тут, на форумі, Долярчик, чомусь став в очах більшості,наче засновник тої контори!- Гонта, і то в ютубі виглядає краще, - як містер-доброта!