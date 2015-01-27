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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 бер, 2020 01:27
Долярчик написав:
Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався? Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???!
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!
Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Так 4-5-6 місяців тому були ставки 4% в тиждень.
Тому навіть ті хто вклав 6 місяців тому-назад отримав не все
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:25
Долярчик написав:
Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!
А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?
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