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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 28 бер, 2020 01:27
Долярчик написав:
Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався? Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???!
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!
Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Так 4-5-6 місяців тому були ставки 4% в тиждень.
Тому навіть ті хто вклав 6 місяців тому-назад отримав не все
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:25
Долярчик написав:
Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!
А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:10
budivelnik написав: Долярчик написав:
Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався? Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???!
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!
Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Так 4-5-6 місяців тому були ставки 4% в тиждень.
Тому навіть ті хто вклав 6 місяців тому-назад отримав не все
Яким вітром сюди Будівельника занесло?
(мабуть, теж вклався)
З ВЕРЕСНЯ місяця минулого року давали 8% ТИЖНЕВИХ!!!
Тож рахуйТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:13
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!
А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?
Незнаю, я з своїм подарунковим сертифікатом на 600грн, навіть, нікуди не рипаюсь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:43
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!
А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?
Незнаю, я з своїм подарунковим сертифікатом на 600грн, навіть, нікуди не рипаюсь!
В кабінеті мала бути можливість отоварити сертифікат і через Нову пошту отримати золото і срібло в ювелірній прикрасі. Микола обіцяв.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:10
Багато людей потерпає від карантину - сидять дома/проїдають кошти...
- все "на паузі"
- і бі-ту-бі - "на паузі"
- отако не дадуть людям пожити в достатку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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