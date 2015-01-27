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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 01:27

  Долярчик написав:Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався?
Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???! :?:
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!

Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Так 4-5-6 місяців тому були ставки 4% в тиждень.
Тому навіть ті хто вклав 6 місяців тому-назад отримав не все
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:25

  Долярчик написав:Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!

А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:10

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:Та що ви всі такі писимісти і дзьобаєте тих, хто менше 3-х міс вклався?
Чому немаєте слів до тих, хто вклався 4-5-6міс. тому і ще на чималу суму(50-100-200 і більше тисяч) і вивів їх???! :?:
Нічого таким сказати?
Бо вони вас обломали!!!
Вони - круті!!!

Шкода, що такі сюди не заходять, щоб зі скрінами/доказами вам всім втерти тут носа!!!
Так 4-5-6 місяців тому були ставки 4% в тиждень.
Тому навіть ті хто вклав 6 місяців тому-назад отримав не все

Яким вітром сюди Будівельника занесло? :D (мабуть, теж вклався) :mrgreen:
З ВЕРЕСНЯ місяця минулого року давали 8% ТИЖНЕВИХ!!!
Тож рахуйТЕ! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!

А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?

Незнаю, я з своїм подарунковим сертифікатом на 600грн, навіть, нікуди не рипаюсь! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:43

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Ну що жжжжжжж, пів години тому, минула ПЕРША п'ятниця, в яку НЕ нарахували киш-миш!

А золото і срібло є можливість зафрактувати для отримання на Новій пошті?
Микола обіцяв...обіцянку виконав?

Незнаю, я з своїм подарунковим сертифікатом на 600грн, навіть, нікуди не рипаюсь! :mrgreen:

В кабінеті мала бути можливість отоварити сертифікат і через Нову пошту отримати золото і срібло в ювелірній прикрасі. Микола обіцяв.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:10

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Багато людей потерпає від карантину - сидять дома/проїдають кошти...
- все "на паузі" :roll:
- і бі-ту-бі - "на паузі" :roll:
- отако не дадуть людям пожити в достатку! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:54

За крок до перевороту думок ©

  Квесторе_поверніться написав:В кабінеті мала бути можливість отоварити сертифікат і через Нову пошту отримати золото і срібло в ювелірній прикрасі. Микола обіцяв.

А от і відповідь на Ваше питання:

Виходить, що я можу ВСІ свої сертифікати отоварити он-лайн і закрити для себе проект!
Але я так робити не буду! :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:10

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:В кабінеті мала бути можливість отоварити сертифікат і через Нову пошту отримати золото і срібло в ювелірній прикрасі. Микола обіцяв.

А от і відповідь на Ваше питання:

Виходить, що я можу ВСІ свої сертифікати отоварити он-лайн і закрити для себе проект!
Але я так робити не буду! :wink: :mrgreen:

Сейчас есть уникальная возможность довложиться. На все деньги, которые сможешь найти. Это верняк. После карантина Б2Б с новыми силами пойдет расти экспоненциально - у людей не будет работы, а деньги всем нужны. А Б2Б - платит деньги!
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