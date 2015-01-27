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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:22

Залишаться тільки найсильніші!)))))

Але цікаво, хто буде з вкладників отоварювати свої 50-100-200тис?
- ну, ще такі як я, що вклали 10, чи до 10тис. - то ще так, можуть отоваритись - а тим, іншим, нащо стільки цяцьок з золота/срібла(а переважно тільки з срібла, так як в більшості купували лише срібні сертифікати) :?:

- тож, дрібних, і то тільки деяких вкладників отоварят, що трохи зніме навантаження на піраміду(про що автор у ролику вище і говорить)

- як казав Гонта(приблизно такі слова) - отоваряться ті, які не вірять далі у цю піраміду, отоваряться "невірні", які тільки роздувають песимізм і викрикують "все пропало"! :mrgreen:

- цікаво, скільки вкладників отовариться? - бо зараз нас БІЛЬШЕ ПІВ МІЛЬЙОНА!!! :shock:

ДумайТЕ! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:39

#падаждьомтвоюмать!)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Микола балабол?
Обіцяв тиждень тому.
У Вас в кабінеті є можливість отоварити сертифікат через Нову пошту?

Ви ролики диветесь, які я скидаю? (вони коротенькі)
Там же сказано, що сьогодні, чи то завтра, тільки приступають до отоварення "боягузів"! :lol: :mrgreen:

п. с.
А в кабінет, останнім часо, не так легко зайти!
Сайт лежить!
Заходиться з 10-20-50ї спроби і то, якщо є терпіння! :mrgreen:

п. с. 2
От вдалось зайти десь з 6-ї спроби!
І так, покищо доступу до отоварення немає, - напевно буде завтра!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 70717273
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