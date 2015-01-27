Але цікаво, хто буде з вкладників отоварювати свої 50-100-200тис?
- ну, ще такі як я, що вклали 10, чи до 10тис. - то ще так, можуть отоваритись - а тим, іншим, нащо стільки цяцьок з золота/срібла(а переважно тільки з срібла, так як в більшості купували лише срібні сертифікати)
- тож, дрібних, і то тільки деяких вкладників отоварят, що трохи зніме навантаження на піраміду(про що автор у ролику вище і говорить)
- як казав Гонта(приблизно такі слова) - отоваряться ті, які не вірять далі у цю піраміду, отоваряться "невірні", які тільки роздувають песимізм і викрикують "все пропало"!
- цікаво, скільки вкладників отовариться? - бо зараз нас БІЛЬШЕ ПІВ МІЛЬЙОНА!!!
ДумайТЕ!