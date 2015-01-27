Але цікаво, хто буде з вкладників отоварювати свої 50-100-200тис? - ну, ще такі як я, що вклали 10, чи до 10тис. - то ще так, можуть отоваритись - а тим, іншим, нащо стільки цяцьок з золота/срібла(а переважно тільки з срібла, так як в більшості купували лише срібні сертифікати)
- тож, дрібних, і то тільки деяких вкладників отоварят, що трохи зніме навантаження на піраміду(про що автор у ролику вище і говорить)
- як казав Гонта(приблизно такі слова) - отоваряться ті, які не вірять далі у цю піраміду, отоваряться "невірні", які тільки роздувають песимізм і викрикують "все пропало"!
- цікаво, скільки вкладників отовариться? - бо зараз нас БІЛЬШЕ ПІВ МІЛЬЙОНА!!!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Микола балабол? Обіцяв тиждень тому. У Вас в кабінеті є можливість отоварити сертифікат через Нову пошту?
Ви ролики диветесь, які я скидаю? (вони коротенькі) Там же сказано, що сьогодні, чи то завтра, тільки приступають до отоварення "боягузів"!
п. с. А в кабінет, останнім часо, не так легко зайти! Сайт лежить! Заходиться з 10-20-50ї спроби і то, якщо є терпіння!
п. с. 2 От вдалось зайти десь з 6-ї спроби! І так, покищо доступу до отоварення немає, - напевно буде завтра!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Але цікаво, хто буде з вкладників отоварювати свої 50-100-200тис? - ну, ще такі як я, що вклали 10, чи до 10тис. - то ще так, можуть отоваритись - а тим, іншим, нащо стільки цяцьок з золота/срібла(а переважно тільки з срібла, так як в більшості купували лише срібні сертифікати)
- тож, дрібних, і то тільки деяких вкладників отоварят, що трохи зніме навантаження на піраміду(про що автор у ролику вище і говорить)
- як казав Гонта(приблизно такі слова) - отоваряться ті, які не вірять далі у цю піраміду, отоваряться "невірні", які тільки роздувають песимізм і викрикують "все пропало"!
- цікаво, скільки вкладників отовариться? - бо зараз нас БІЛЬШЕ ПІВ МІЛЬЙОНА!!!
ДумайТЕ!
РОзумію шо надія оптимістичне почуття. Але боюсь шо все йде по песимістичному сценарію. Тут би щось капнуло...хочаб шмат срібла на 500 грн в ломбард здати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:хочаб шмат срібла на 500 грн в ломбард здати
Ви ж знаєте ціни на лом срібла - може і послуги Нової пошти не покрити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!