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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:22

Залишаться тільки найсильніші!)))))

Але цікаво, хто буде з вкладників отоварювати свої 50-100-200тис?
- ну, ще такі як я, що вклали 10, чи до 10тис. - то ще так, можуть отоваритись - а тим, іншим, нащо стільки цяцьок з золота/срібла(а переважно тільки з срібла, так як в більшості купували лише срібні сертифікати) :?:

- тож, дрібних, і то тільки деяких вкладників отоварят, що трохи зніме навантаження на піраміду(про що автор у ролику вище і говорить)

- як казав Гонта(приблизно такі слова) - отоваряться ті, які не вірять далі у цю піраміду, отоваряться "невірні", які тільки роздувають песимізм і викрикують "все пропало"! :mrgreen:

- цікаво, скільки вкладників отовариться? - бо зараз нас БІЛЬШЕ ПІВ МІЛЬЙОНА!!! :shock:

ДумайТЕ! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:39

#падаждьомтвоюмать!)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Микола балабол?
Обіцяв тиждень тому.
У Вас в кабінеті є можливість отоварити сертифікат через Нову пошту?

Ви ролики диветесь, які я скидаю? (вони коротенькі)
Там же сказано, що сьогодні, чи то завтра, тільки приступають до отоварення "боягузів"! :lol: :mrgreen:

п. с.
А в кабінет, останнім часо, не так легко зайти!
Сайт лежить!
Заходиться з 10-20-50ї спроби і то, якщо є терпіння! :mrgreen:

п. с. 2
От вдалось зайти десь з 6-ї спроби!
І так, покищо доступу до отоварення немає, - напевно буде завтра!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:33

  Долярчик написав:Але цікаво, хто буде з вкладників отоварювати свої 50-100-200тис?
- ну, ще такі як я, що вклали 10, чи до 10тис. - то ще так, можуть отоваритись - а тим, іншим, нащо стільки цяцьок з золота/срібла(а переважно тільки з срібла, так як в більшості купували лише срібні сертифікати) :?:

- тож, дрібних, і то тільки деяких вкладників отоварят, що трохи зніме навантаження на піраміду(про що автор у ролику вище і говорить)

- як казав Гонта(приблизно такі слова) - отоваряться ті, які не вірять далі у цю піраміду, отоваряться "невірні", які тільки роздувають песимізм і викрикують "все пропало"! :mrgreen:

- цікаво, скільки вкладників отовариться? - бо зараз нас БІЛЬШЕ ПІВ МІЛЬЙОНА!!! :shock:

ДумайТЕ! :mrgreen:

РОзумію шо надія оптимістичне почуття.
Але боюсь шо все йде по песимістичному сценарію.
Тут би щось капнуло...хочаб шмат срібла на 500 грн в ломбард здати. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:хочаб шмат срібла на 500 грн в ломбард здати

Ви ж знаєте ціни на лом срібла :)
- може і послуги Нової пошти не покрити! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:00

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Сейчас есть уникальная возможность довложиться

Нема, бо я свій баланс рефінансував би!(бо сенс з нього, якщо не можна вивести)
А так - все на паузі!
- тільки обіцяють отоварити сріблом/золотом ті папірці!
- але я - пас!

Сейчас самое время выйти руководству и сказать, что все ОК, будем поднимать ставки, заходите.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:18

Пофантазуємо ч. 2

  Proofy написав:Сейчас самое время выйти руководству и сказать, что все ОК, будем поднимать ставки, заходите

Нє, нє - то пАпіжже! :)
Я вже там на попередніх сторінках описував, як би я зробив, будучи їхнім керівником! ;)

Ще можу додати інший розвиток подій після карантину ;)
Кінець карантину - вкладники можуть:
- отоварити будь-який свій сертифікат!
- кошти з балансу можна реінвестувати під 12-15% тижневих!
- виводити можна не більше 1 тис. грн/тиждень! :mrgreen:
- для нових вкладників - кошти можна виводити до 10тис.грн/тиждень! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:22

  Долярчик написав:
  Proofy написав:Сейчас самое время выйти руководству и сказать, что все ОК, будем поднимать ставки, заходите

Нє, нє - то пАпіжже! :)
Я вже там на попередніх сторінках описував, як би я зробив, будучи їхнім керівником! ;)

Ще можу додати інший розвиток подій після карантину ;)
Кінець карантину - вкладники можуть:
- отоварити будь-який свій сертифікат!
- кошти з балансу можна реінвестувати під 12-15% тижневих!
- виводити можна не більше 1 тис. грн/тиждень! :mrgreen:
- для нових вкладників - кошти можна виводити до 10тис.грн/тиждень! :mrgreen:

На разі Ви (без образ) лох, а от чи перейдете в категорію янелох тільки час покаже.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:23

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Микола балабол?
Обіцяв тиждень тому.
У Вас в кабінеті є можливість отоварити сертифікат через Нову пошту?

Ви ролики диветесь, які я скидаю? (вони коротенькі)
Там же сказано, що сьогодні, чи то завтра, тільки приступають до отоварення "боягузів"! :lol: :mrgreen:

п. с.
А в кабінет, останнім часо, не так легко зайти!
Сайт лежить!
Заходиться з 10-20-50ї спроби і то, якщо є терпіння! :mrgreen:

п. с. 2
От вдалось зайти десь з 6-ї спроби!
І так, покищо доступу до отоварення немає, - напевно буде завтра!
Зображення

Заботятся о вас, чтобы вы не заразились коронавирусом - на металле он живет более 3х суток. После карантина 100% все заработает и начнутся выплаты - как раз денег подкопят.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  airmax78 написав:как раз денег подкопят.

Це яким макаром?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:05

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я вже там на попередніх сторінках описував, як би я зробив, будучи їхнім керівником!

До чого ця маячня? В піраміди зовсім інші цілі. Зібрати з лохів гроші, наданий час не доцільно підтримувати її життя.
Якщо посчастить, то чекайте на 2.0.
Тут може роздадуть пару кг срібла...
uaseller_info
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