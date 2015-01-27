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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:На разі Ви

- перейшов у категорію - чуть-чуть/трішечки лоханувся :mrgreen:
- але я свідомо йшов на цей експеримент, щоб показати всім, що з цього вийде!
(правда, багато тут невдячних за провадження цього експерименту, а я думав буде навпаки) :roll:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 29 бер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:11

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  airmax78 написав:После карантина 100% все заработает и начнутся выплаты

Якби ж то тільки в Україні, то можна, напевно, ставити крапку на цій піраміді!
А так, як вони і в Казахстані, і в агресора.....(а ще хочуть в Польщі і інших країнах)- тож хочуть більше бабла заробити, ніж тільки з однієї держави!
Тож, я думаю що че ще не кінець!
  uaseller_info написав:До чого ця маячня? В піраміди зовсім інші цілі. Зібрати з лохів гроші, наданий час не доцільно підтримувати її життя

Так я і описую, в який спосіб вони будуть і далі заганяти в свої сіті!
Вони поставили на карту "облапошити" декілька країн, а закривати проект на пів дороги, коли так все йшло, як по маслу/лох нерестився, що дурний - то хто буде всі затрачені зусилля кидати отак, не досягнувши вершини айсбергу?
Занадто багато вони напряглись/потратили зусиль, щоб пробитись в інші країни!
- а в агресора - тільки почали!

Ні, думаю вони продовжуть цю наймаштабнішу піраміду тисячоліття! :mrgreen:

- тимпаче, що вони зараз втрачають? - просто поставили на паузу, а після карантину подумають і..... трохи змінять правила :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:28

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Как мне нравится как все влошившиеся называют этот откровенный развод лохов "Проектом"... Сцуко, нет слов. Проект...
airmax78
 
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