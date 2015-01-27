- перейшов у категорію - чуть-чуть/трішечки лоханувся
- але я свідомо йшов на цей експеримент, щоб показати всім, що з цього вийде!
(правда, багато тут невдячних за провадження цього експерименту, а я думав буде навпаки)
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- перейшов у категорію - чуть-чуть/трішечки лоханувся
- але я свідомо йшов на цей експеримент, щоб показати всім, що з цього вийде!
(правда, багато тут невдячних за провадження цього експерименту, а я думав буде навпаки)
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 30 бер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:11
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Якби ж то тільки в Україні, то можна, напевно, ставити крапку на цій піраміді!
А так, як вони і в Казахстані, і в агресора.....(а ще хочуть в Польщі і інших країнах)- тож хочуть більше бабла заробити, ніж тільки з однієї держави!
Тож, я думаю що че ще не кінець!
Так я і описую, в який спосіб вони будуть і далі заганяти в свої сіті!
Вони поставили на карту "облапошити" декілька країн, а закривати проект на пів дороги, коли так все йшло, як по маслу/лох нерестився, що дурний - то хто буде всі затрачені зусилля кидати отак, не досягнувши вершини айсбергу?
Занадто багато вони напряглись/потратили зусиль, щоб пробитись в інші країни!
- а в агресора - тільки почали!
Ні, думаю вони продовжуть цю наймаштабнішу піраміду тисячоліття!
- тимпаче, що вони зараз втрачають? - просто поставили на паузу, а після карантину подумають і..... трохи змінять правила
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:28
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Как мне нравится как все влошившиеся называют этот откровенный развод лохов "Проектом"... Сцуко, нет слов. Проект...
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:59
Долярчик, слідкуєм за магазинами В2В...чи знімаються з оренди і роблять ноги.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:25
А як?
До закінчення карантину мій маршрут складає Сільпо/АТБ/ринок/аптеки - хата!
Хіба Ви підкинете інфи?
п. с.
Але багатьох звільнять від оплати оренди, так як форс-мажорні обставини!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
хана форуму
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:30
На Джерельній і раніше рідко бував...на Науковій частіше.
Запримічу якийсь рух...зразу ж повідомляю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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