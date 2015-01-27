Додано: Нед 29 бер, 2020 21:11

airmax78 написав: После карантина 100% все заработает и начнутся выплаты После карантина 100% все заработает и начнутся выплаты

uaseller_info написав: До чого ця маячня? В піраміди зовсім інші цілі. Зібрати з лохів гроші, наданий час не доцільно підтримувати її життя До чого ця маячня? В піраміди зовсім інші цілі. Зібрати з лохів гроші, наданий час не доцільно підтримувати її життя

Якби ж то тільки в Україні, то можна, напевно, ставити крапку на цій піраміді!А так, як вони і в Казахстані, і в агресора.....(а ще хочуть в Польщі і інших країнах)- тож хочуть більше бабла заробити, ніж тільки з однієї держави!Тож, я думаю що че ще не кінець!Так я і описую, в який спосіб вони будуть і далі заганяти в свої сіті!Вони поставили на карту "облапошити" декілька країн, а закривати проект на пів дороги, коли так все йшло, як по маслу/лох нерестився, що дурний - то хто буде всі затрачені зусилля кидати отак, не досягнувши вершини айсбергу?Занадто багато вони напряглись/потратили зусиль, щоб пробитись в інші країни!- а в агресора - тільки почали!Ні, думаю вони продовжуть цю наймаштабнішу піраміду тисячоліття!- тимпаче, що вони зараз втрачають? - просто поставили на паузу, а після карантину подумають і..... трохи змінять правила