Ні, так і смажаться на депо!
- чекають гарних цін на котловани
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 30 бер, 2020 19:38
Ні, так і смажаться на депо!
- чекають гарних цін на котловани
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 31 бер, 2020 20:47
Інвестуй - неінвестуй! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Вже дочекались кінця.
Гадаю, тему можна відправляти в архів чи закривати, звісно якщо не вгамуються свідки секти другого пришестя гонти.
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- Бажаю успіхів!
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:17
Давайте зачекаємо закінчення карантину, а вже тоді будемо робити висновки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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