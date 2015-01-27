В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:06
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Суб 04 кві, 2020 01:44
Долярчик
, повчитись не бажаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=Eljf4KegVCE
Цей імярек качав тему в2в...а це геть якусь єрунду штовхає.
https://www.youtube.com/watch?v=bQYZo8qaoNA
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 05 кві, 2020 10:29
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Реклама фінансової піраміди, 6 порушення
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jump
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Додано: Нед 05 кві, 2020 19:30
jump написав: Квесторе_поверніться
Перегляд профілю учасника Долярчик
Заблокований до Сер 06 тра, 2020 01:00
Реклама фінансової піраміди, 6 порушення
Повний карантин
Жаль Долярека.
Ходатайствуємо за помилування. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 06 кві, 2020 14:58
Квесторе_поверніться написав:
Жаль Долярека.
А "жертв" пирамиды, которую активно "продвигал" данный индивид?
Атэй
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:00
Атэй написав: Квесторе_поверніться написав:
Жаль Долярека.
А "жертв" пирамиды, которую активно "продвигал" данный индивид?
Так, на даний час, Долярчик і сам є "жертвою" піраміди.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:51
Долярчик написав:
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Новий домен - мегапрорив
Прикольно локшину вішають.
+- 1500 грн. на рік і це подають як нове мегадосягнення
Домены global. Ответы на вопросы. Для кого предназначена доменная зона "GLOBAL"? Домен .GLOBAL может быть использован и зарегистрирован частным или юридическим лицом. Что нужно для регистрации домена в зоне "GLOBAL"? Для того чтобы зарегистрировать доменное имя в .GLOBAL, нужно оформить заказ на сайте. Процесс регистрации будет инициирован сразу после получения оплаты. Существуют ли дополнительные требования и условия по доменной зоне "GLOBAL"? Нет, доменная зона .GLOBAL не имеет дополнительных условий. Существуют ли ограничения по доменной зоне "GLOBAL"? Ограничений нет. Необходима ли ТМ или другие государственные регистрационные документы для регистрации домена в доменной зоне "GLOBAL"? Регистрация доменных имен в .GLOBAL полностью свободна и не требует никаких государственных регистрационных документов.
Чуть сльози від сміху не вийшли коли послухав про бітулохтокени: "купляємо, чекаємо, продаємо - профіт"
ST_11
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:58
ST_11 написав:
Чуть сльози від сміху не вийшли коли послухав про бітулохтокени: "купляємо, чекаємо, продаємо - профіт"
Норм. Четко на клиентов Б2Б рассчитано. Когда мозг выгорел начисто и уже даже не дымится.
airmax78
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Додано: Пон 06 кві, 2020 23:32
Атэй написав: Квесторе_поверніться написав:
Жаль Долярека.
А "жертв" пирамиды, которую активно "продвигал" данный индивид?
А вы жертва? Сомневаюсь, что тут на форуме есть такие...
ol_zy
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