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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:15
Все це новаторство переслідує лише дві цілі:
перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів.
Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:31
Атэй написав: Квесторе_поверніться написав:
Жаль Долярека.
А "жертв" пирамиды, которую активно "продвигал" данный индивид?
Долярек з самого початку чесно казав шо це піраміда.
Ось тільки не акцентував що дохід перших це можливе горе останніх.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:34
avjej написав:
Все це новаторство переслідує лише дві цілі:
перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів.
Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)
Заженуть тихою мітлою всіх в токени в2в мабуть...і тим самим скажуть шо ніхто нікому нічого не винен.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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