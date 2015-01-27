Додано: Вів 07 кві, 2020 10:15

Все це новаторство переслідує лише дві цілі:

перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів.

Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)

http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.