Все це новаторство переслідує лише дві цілі: перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів. Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)
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А "жертв" пирамиды, которую активно "продвигал" данный индивид?
Долярек з самого початку чесно казав шо це піраміда. Ось тільки не акцентував що дохід перших це можливе горе останніх.
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avjej написав:Все це новаторство переслідує лише дві цілі: перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів. Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)
Заженуть тихою мітлою всіх в токени в2в мабуть...і тим самим скажуть шо ніхто нікому нічого не винен.
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Микола виступив з заявою. Немає Долярека шоб виложив. Якщо коротко.... сказав шо нічого зараз не віддасть...а як тільки все налагодиться в Неньці Україні так зразу все поллється суцільним потоком.
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kotyk222 написав:Оооо, так, долярек знаний поціновувач ЗЕленої роси в очі, йому не звикати)))))
Ага...був апологетом ПреЗЕдента....
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