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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:15

Все це новаторство переслідує лише дві цілі:
перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів.
Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:31

  Атэй написав:
  Квесторе_поверніться написав:Жаль Долярека.


А "жертв" пирамиды, которую активно "продвигал" данный индивид?

Долярек з самого початку чесно казав шо це піраміда.
Ось тільки не акцентував що дохід перших це можливе горе останніх. :(
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:34

  avjej написав:Все це новаторство переслідує лише дві цілі:
перше - показати піплу, що мол не хвилюйтесь, наша молода команда щось робить велике і для вас; друге - йде робота по окучіванію буратін верхнього рівня, тих, хто опинився в плюсі, особливо в значному плюсі, от тих треба знову навернути на шлях істиний, тобто щоб великі гроші повернути в оборот шляхом випуску токенів, коїнів.
Оця шиза з коїнами тільки прогресує і важко сказати, що буде далі. Вибачте, кожна срань почина свої хренокоїни випускати, і вірять, що саме їх коїни чекає успіх, а найголовніше, щоб у це повірили грошовиті буратіни і армія неприкаяних млмщиків)

Заженуть тихою мітлою всіх в токени в2в мабуть...і тим самим скажуть шо ніхто нікому нічого не винен.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:33

  Квесторе_поверніться написав:Долярек з самого початку чесно казав шо це піраміда.
Ось тільки не акцентував що дохід перших це можливе горе останніх. :(

Так в этом же суть пирамиды... Назвав проект пирамидой - это и означает акцентирование внимания на том, что последние будут в пролете...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:00

Микола виступив з заявою.
Немає Долярека шоб виложив. :)
Якщо коротко.... сказав шо нічого зараз не віддасть...а як тільки все налагодиться в Неньці Україні так зразу все поллється суцільним потоком.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:11

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Оооо, так, долярек знаний поціновувач ЗЕленої роси в очі, йому не звикати)))))
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:47

  kotyk222 написав:Оооо, так, долярек знаний поціновувач ЗЕленої роси в очі, йому не звикати)))))

Ага...був апологетом ПреЗЕдента....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:17

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЖИВІТЬ В ДОСТАТКУ"

https://opendatabot.ua/c/39765309

Я уже знаю, за кого буду голосовать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:39

Людей собрали, организовали им путь новый указали, чтобы пипл не скучал, б2б-коины покупал и в партию вступал, ибо раньше были буратины, а теперь в аккурат будет колин электорат.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:58

  Вкладчик1234 написав:ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЖИВІТЬ В ДОСТАТКУ"

https://opendatabot.ua/c/39765309

Я уже знаю, за кого буду голосовать :)


Интересно что партия уже потасканная: с 24.04.2015 сменила нескольких управляющих и несколько названий
:D
Alex2007
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