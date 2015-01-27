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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:43
Тепер як візьмуть за жабри - буде волати про політичні переслідування, і, що страшно, точно знайдуться одноклітинні які повірять, ще й грошей на боротьбу донесуть
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:52
Свободу Долярчику!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:19
Козак-характерник
навпаки, в карцер на рік!
ібо нефіг тут несусвітню туфтєнь розпилювати по форумах (сками піраміди)
заохочувати і розписувати як плювати на бороду
+50грн !
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