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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:43

Тепер як візьмуть за жабри - буде волати про політичні переслідування, і, що страшно, точно знайдуться одноклітинні які повірять, ще й грошей на боротьбу донесуть
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:52

  Квесторе_поверніться написав:
  jump написав:Квесторе_поверніться

Перегляд профілю учасника Долярчик
Заблокований до Сер 06 тра, 2020 01:00
Реклама фінансової піраміди, 6 порушення

Повний карантин :shock:

Жаль Долярека. :(
Ходатайствуємо за помилування. Ні?

Свободу Долярчику! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:19

Козак-характерник

навпаки, в карцер на рік!

ібо нефіг тут несусвітню туфтєнь розпилювати по форумах (сками піраміди)
заохочувати і розписувати як плювати на бороду
+50грн !
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greenozon
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