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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:19
Квесторе_поверніться написав:
Яків Смолій буде роздавати грошенята під біля 8% річних від сьогодні.
Микола ГОнта всім буратінам обіцяє заплати біля 8% в тиждень...як це зробити?
Привести партію Житіє в достатку в Верховну Раду...в бюджеті закріпити окремий рядок...виплати лохам з В2В.
Подвести B2B под гос гарантии или сделать их членом ФГВФЛ.
"Люди мають право жити у достатку!"
"Кінець епохи бідності!"
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airmax78
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:15
Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:43
Квесторе_поверніться написав:
Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як.
Все будет хорошо. Всем все заплатят. Либо деньгами, либо золотом, либо B2B коинами - а это лучше чем деньги и золото - они будут только расти.
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airmax78
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:47
А шо з магазинами? Вивіски висять? Чи оголошення про здачу приміщення в оренду?
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kotyk222
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:11
kotyk222 написав:
А шо з магазинами? Вивіски висять? Чи оголошення про здачу приміщення в оренду?
Львів, Наукова вулиця, вивіска висить і світиться в темну пору доби...вчора спостеріг.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:14
airmax78 написав: Квесторе_поверніться написав:
Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як.
Все будет хорошо. Всем все заплатят. Либо деньгами, либо золотом, либо B2B коинами - а это лучше чем деньги и золото - они будут только расти.
В2в коїн тотожній золоту в злитках 999 проби.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 01:34
Квесторе_поверніться написав: airmax78 написав: Квесторе_поверніться написав:
Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як.
Все будет хорошо. Всем все заплатят. Либо деньгами, либо золотом, либо B2B коинами - а это лучше чем деньги и золото - они будут только расти.
В2в коїн тотожній золоту в злитках 999 проби.
и шо б2б коин и гонта таки утрет нос даже самому биткоину и лично сатоше накомоте?
тарить b2b на фсю катлету?
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Alex2007
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