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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:19

  Квесторе_поверніться написав:Яків Смолій буде роздавати грошенята під біля 8% річних від сьогодні.
Микола ГОнта всім буратінам обіцяє заплати біля 8% в тиждень...як це зробити?
Привести партію Житіє в достатку в Верховну Раду...в бюджеті закріпити окремий рядок...виплати лохам з В2В. :)

Подвести B2B под гос гарантии или сделать их членом ФГВФЛ.
"Люди мають право жити у достатку!"
"Кінець епохи бідності!"
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:15

Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:43

  Квесторе_поверніться написав:Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як. :(

Все будет хорошо. Всем все заплатят. Либо деньгами, либо золотом, либо B2B коинами - а это лучше чем деньги и золото - они будут только расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:47

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

А шо з магазинами? Вивіски висять? Чи оголошення про здачу приміщення в оренду?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:11

  kotyk222 написав:А шо з магазинами? Вивіски висять? Чи оголошення про здачу приміщення в оренду?

Львів, Наукова вулиця, вивіска висить і світиться в темну пору доби...вчора спостеріг.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:14

  airmax78 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як. :(

Все будет хорошо. Всем все заплатят. Либо деньгами, либо золотом, либо B2B коинами - а это лучше чем деньги и золото - они будут только расти.

В2в коїн тотожній золоту в злитках 999 проби. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 01:34

  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Отоварити сертифікати на злото і срібло виявилось неможливим.
Народ плачеться...Долярек в темниці...перевірити інфо немає як. :(

Все будет хорошо. Всем все заплатят. Либо деньгами, либо золотом, либо B2B коинами - а это лучше чем деньги и золото - они будут только расти.

В2в коїн тотожній золоту в злитках 999 проби. :)


и шо б2б коин и гонта таки утрет нос даже самому биткоину и лично сатоше накомоте? :lol:
тарить b2b на фсю катлету? :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 09:04

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Alex2007 написав:тарить b2b на фсю катлету?

А кабінет В2В маєте на хазяйстві?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Alex2007 написав:тарить b2b на фсю катлету?

А кабінет В2В маєте на хазяйстві?


Не. нет. и не будет.
Если б Долярчик проинформировал панство про это б2б хотя бы год-полтора назад, когда это появилось - то можно было бы связываться с конторой. А так нет, спасибо :D :mrgreen:
Alex2007
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