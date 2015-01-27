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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 30 кві, 2020 19:58
Додано: П'ят 01 тра, 2020 10:12
Я зрозумів! Виплати найбіднішим за рахунок кидка багатих! А на зазор - ще й аптеки дешеві! Робін Гуд!!! Гонту в президенти! Долярчик - прем'єр! Партію вже прикупив, до виборів час є....
Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:45
На відкриття аптек гроші є, а виплатити всім, то грошей не вистачає?
Як з'являться такі соцаптеки, то всі інші аптеки що будуть спокійно банкрутувати?
То нехай не зупиняються на аптеках, а йдуть далі і відкривають соцпродуктові маркети!
Додано: Суб 02 тра, 2020 08:36
B2B Jewelry
Интересно восстановятся ли выплаты или проект уже сдулся. Хорошо хоть немного вложились, но все равно жалко своих кровных
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:09
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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