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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 19:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:И вроде начинает выплаты

Виплати тільки тим хто потребує.

B2B Фармасьютикал. Сертификат на корвалол с кэшбеком 600% в течение года.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 10:12

Я зрозумів! Виплати найбіднішим за рахунок кидка багатих! А на зазор - ще й аптеки дешеві! Робін Гуд!!! Гонту в президенти! Долярчик - прем'єр! Партію вже прикупив, до виборів час є....
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:45

  Вкладчик1234 написав:

В2В запускает социальные аптеки без накруток к каждом обл. и райцентре. И вроде начинает выплаты

На відкриття аптек гроші є, а виплатити всім, то грошей не вистачає? :lol:
Як з'являться такі соцаптеки, то всі інші аптеки що будуть спокійно банкрутувати? :lol:

То нехай не зупиняються на аптеках, а йдуть далі і відкривають соцпродуктові маркети! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 08:36

B2B Jewelry
Интересно восстановятся ли выплаты или проект уже сдулся. Хорошо хоть немного вложились, но все равно жалко своих кровных
Sanbest
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:09

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Sanbest написав:Хорошо хоть немного вложились

Скани кабінету контори в студію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:21

  Sanbest написав:B2B Jewelry
Интересно восстановятся ли выплаты или проект уже сдулся. Хорошо хоть немного вложились, но все равно жалко своих кровных

Проект.... сцкоблдпц. А Гонта - проектный менеджер.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:22

  1472580369 написав:На відкриття аптек гроші є, а виплатити всім, то грошей не вистачає? :lol:
Як з'являться такі соцаптеки, то всі інші аптеки що будуть спокійно банкрутувати? :lol:

То нехай не зупиняються на аптеках, а йдуть далі і відкривають соцпродуктові маркети! :lol:

И везде сертификаты и кэшбек!
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:58

А шо Долярек не заходить?
Там в контори якийсь страшний зашквар...виглядає шо надій на виплати нуль ну і товаром забрати теж нуль. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:23

Нарешті на цей гівняний скам звернули увагу зверху


https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-popere ... -jewelery/
+50грн !
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