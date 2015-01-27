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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:23

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце

Тут вже таке в правилах намутили :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

А що чути про магазини? Мали б сьогодні вже працювати?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:30

  1472580369 написав:Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце

Тут вже таке в правилах намутили :shock: :lol:

Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть

Врядли новое топливо будет поступать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:21

  Вкладчик1234 написав:Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть

Врядли новое топливо будет поступать

Кого жаль? Что жаль?
airmax78
 
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  #<1 ... 79808182
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