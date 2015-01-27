Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце
Тут вже таке в правилах намутили
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:23
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце
Тут вже таке в правилах намутили
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А що чути про магазини? Мали б сьогодні вже працювати?
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:30
Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть
Врядли новое топливо будет поступать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:21
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