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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:23

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце

Тут вже таке в правилах намутили :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

А що чути про магазини? Мали б сьогодні вже працювати?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:30

  1472580369 написав:Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце

Тут вже таке в правилах намутили :shock: :lol:

Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть

Врядли новое топливо будет поступать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:21

  Вкладчик1234 написав:Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть

Врядли новое топливо будет поступать

Кого жаль? Что жаль?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:37

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть

Врядли новое топливо будет поступать

Кого жаль? Что жаль?

Долярека жаль...десь пропав хлопака. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:44

  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть

Врядли новое топливо будет поступать

Кого жаль? Что жаль?

Долярека жаль...десь пропав хлопака. :(


певно будка не працює
влетів на піраміді
сподіваємось, що його не пресують, ті, хто за його порадою заліз у те лайно..

був тут ще один "успішний" інвестор - prosecutor - також пропав із остаточним розвалом піраміди
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:00

Долярчек вроде никого не зазывал, а сам играл на сумму, которую был готов потерять.

А вот какие-то его родственники-знакомые (по его словам) - влипли нормально (похоже). Зато адреналина сколько! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:17

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  jump написав:"успішний" інвестор - prosecutor

Доказів успішності не надав...але вірили на слові...чому ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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