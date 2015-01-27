Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце
Тут вже таке в правилах намутили
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:23
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Десь нема Долярека, а то він би нам скинув оце
Тут вже таке в правилах намутили
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А що чути про магазини? Мали б сьогодні вже працювати?
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:30
Жаль. Очевидно музыка скоро прекратит играть
Врядли новое топливо будет поступать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:21
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:37
Долярека жаль...десь пропав хлопака.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:44
певно будка не працює
влетів на піраміді
сподіваємось, що його не пресують, ті, хто за його порадою заліз у те лайно..
був тут ще один "успішний" інвестор - prosecutor - також пропав із остаточним розвалом піраміди
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:00
Долярчек вроде никого не зазывал, а сам играл на сумму, которую был готов потерять.
А вот какие-то его родственники-знакомые (по его словам) - влипли нормально (похоже). Зато адреналина сколько!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:17
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Доказів успішності не надав...але вірили на слові...чому ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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