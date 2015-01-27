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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я в шоке. Как можно челу с рожей отъявленного негодяя и мошенника доверить деньги? У Гонты все написано на лице. Ну ОК, народ головой вообще не думает, жадность застилает глаза. Но пльо, но на рожу того, кому вы деньги отдаете "под честное слово", вы хоть взглянуть можете?
airmax78
 
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  #<1 ... 80818283
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