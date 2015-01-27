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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я в шоке. Как можно челу с рожей отъявленного негодяя и мошенника доверить деньги? У Гонты все написано на лице. Ну ОК, народ головой вообще не думает, жадность застилает глаза. Но пльо, но на рожу того, кому вы деньги отдаете "под честное слово", вы хоть взглянуть можете?
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:05
Re: В2В - перезавантаження!!!
Гра має тривати!
Піраміда для нересту лохів - мусить бути!
Гра почалась! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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