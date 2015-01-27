|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я в шоке. Как можно челу с рожей отъявленного негодяя и мошенника доверить деньги? У Гонты все написано на лице. Ну ОК, народ головой вообще не думает, жадность застилает глаза. Но пльо, но на рожу того, кому вы деньги отдаете "под честное слово", вы хоть взглянуть можете?
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:05
Re: В2В - перезавантаження!!!
Гра має тривати!
Піраміда для нересту лохів - просто має бути!
Гра почалась! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:16
Долярчик, здоровенькі були.
Ви вже на робочому місці?
Шо там в кабінеті в2в?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:56
І Ви будьте здорові!
Тут все сказано за мене
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А потом будут стоят бабушки и всякие разные доверчивые люди возле АП или Кабмина с плакатами и слезами, что власть не заметила, не предупредила и вообще должна вернуть деньги
|