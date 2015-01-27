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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я в шоке. Как можно челу с рожей отъявленного негодяя и мошенника доверить деньги? У Гонты все написано на лице. Ну ОК, народ головой вообще не думает, жадность застилает глаза. Но пльо, но на рожу того, кому вы деньги отдаете "под честное слово", вы хоть взглянуть можете?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:05

Re: В2В - перезавантаження!!!

Гра має тривати! :D
Піраміда для нересту лохів - просто має бути! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Гра почалась! © :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:16

Долярчик, здоровенькі були.
Ви вже на робочому місці?
Шо там в кабінеті в2в?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:56

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, здоровенькі були.
Ви вже на робочому місці?
Шо там в кабінеті в2в?

І Ви будьте здорові!

Тут все сказано за мене :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

А потом будут стоят бабушки и всякие разные доверчивые люди возле АП или Кабмина с плакатами и слезами, что власть не заметила, не предупредила и вообще должна вернуть деньги
Laven
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  #<1 ... 80818283
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