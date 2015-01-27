Гра має тривати!
Піраміда для нересту лохів - просто має бути!
Гра почалась! ©
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:05
Re: В2В - перезавантаження!!!
Гра має тривати!
Піраміда для нересту лохів - просто має бути!
Гра почалась! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:16
Долярчик, здоровенькі були.
Ви вже на робочому місці?
Шо там в кабінеті в2в?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:56
І Ви будьте здорові!
Тут все сказано за мене
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А потом будут стоят бабушки и всякие разные доверчивые люди возле АП или Кабмина с плакатами и слезами, что власть не заметила, не предупредила и вообще должна вернуть деньги
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:35
Те що владці недопрацювують в темі прикрити контору це правда.
А що повернути вкрадене (вкладене в сертифікати) в імярека це мабуть ні...навіть використавши всю міць правоохоронної системи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:10
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Головне, що я ще десь на початку карантину писав(хто має бажання, той пошукає мої дописи) - що я б на їхньому місці змінив би правила - що вони й зробили!
Правда, вони щось занадто намутили, а я б зробив простіше:
- підняв би ціну на золото/срібло(для отоварення) ще більше, ніж зробили вони
- новим клієнтам дав би 10% кешбеку щотижнево!
- старим клієнтам дав би 1% щомісячно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:01
Що в реалі.
Тільки купівля ювелірних виробів в магазі з заключенням типу договору з ФОПом на якого зареєстрований магаз і імяреком який купляє виріб з золота та срібла можливо сьогодні.
Сертифікатів не продають.
Договір є фількиною грамотою.
Вказано в ньому лише що ФОП вилачує кишмиш на протязі 365 днів 52 виплати через однакові проміжки часу.
Розмір кишмишу не вказується.
Від імені ФОПа підписується звичайний продавець.
Фіскального чека магаз не видає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:26
Квесторе_поверніться
Ооооооо, та Ви проінформовані, наче працівник в магазині В2В!
п. с.
Саме дурнувате на моменті те, що ЗОВСІМ не зрозуміло, що з виплатами старим клієнтам буде!
Де конкретика?
Будуть раз в місяць виплачувати?
- в квартал?
- в рік?
А то типу, ми - живі! Ми не закрились і не збанкрутували!
Але от тупо вам не хочемо платити %%!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:17
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Долярчик, а тебе не надоело пиарить это дерьмо?
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:25
airmax78 Гонта должен жить в достатке
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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