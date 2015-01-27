Не удивлюсь если Гонта на этих далпайопах, еше в Раду въедет.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:44
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:30
А як я його піарю?
Те що сам плюю на це і приколююсь/висміюю їх/їхні правила?
А сам факт, що я з самого початку назвав їх ПІРАМІДОЮ(в назві гілки) - це ні про що не говорить?
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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