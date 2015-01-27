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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:44

  Мизантрóп написав:airmax78 Гонта должен жить в достатке

Не удивлюсь если Гонта на этих далпайопах, еше в Раду въедет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:30

  airmax78 написав:Долярчик, а тебе не надоело пиарить это дерьмо?

А як я його піарю?
Те що сам плюю на це і приколююсь/висміюю їх/їхні правила? :mrgreen:

А сам факт, що я з самого початку назвав їх ПІРАМІДОЮ(в назві гілки) - це ні про що не говорить?
ДумайТЕ!©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:22

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:що з виплатами старим клієнтам буде!

Виплати сертифікатникам буде хаотична і тільки тим які не повернули вкладене...мабуть.
До шановного Долярека черга ще не швидко дійде...якщо дійде.
Але надія має теплитись...буратіни повинні відчувати себе в заложниках.
При сучасних правилах в конторі в піраміду будуть нести дуже мало і грошей на виплати не буде.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:24

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:airmax78 Гонта должен жить в достатке

Не удивлюсь если Гонта на этих далпайопах, еше в Раду въедет.

Ні не вїде...надія Миколи на місцеві вибори...можливо вдасться подерибанити на місцевому рівні...якщо прийде до влади.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:34

Выплаты скорее будут зависеть от степени приноса новых денег в каждое локальное подразделение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:49

  Вкладчик1234 написав:Выплаты скорее будут зависеть от степени приноса новых денег в каждое локальное подразделение

Ціна грама золота 4799 грн за грам, ціна грама срібла коливається...реальна 250 грн за грам в виробах.
Кишмиш 2,5% за злото і 4% за срібло в тиждень. Цей кишмиш не гарантується і в любий тиждень може бути змінений.
По сертифікатах старих виплат немає.
Фізіономія Миколи ну зовсім не викликає довіри.
Хто занесе грошенята?
Долярек, підставите плече?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Выплаты скорее будут зависеть от степени приноса новых денег в каждое локальное подразделение

Ціна грама золота 4799 грн за грам, ціна грама срібла коливається...реальна 250 грн за грам в виробах.
Кишмиш 2,5% за злото і 4% за срібло в тиждень. Цей кишмиш не гарантується і в любий тиждень може бути змінений.
По сертифікатах старих виплат немає.
Фізіономія Миколи ну зовсім не викликає довіри.
Хто занесе грошенята?
Долярек, підставите плече?

"Бизнес-модель" и раньше вызывала вопросы.
В данном случае, предусмотрительно сделали так, что пирамида упадёт не одномоментно. Поэтому удастся избежать "митингов вкладчиков". На отдельные проявления недовольства - будут легко парировать выплатами в других подразделениях.

По поводу физиономии - мне он внешне напоминает Турчинова. Но так ему поверили. И верят. И паства есть, и деньги несёт, - под "честное слово" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:25

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Вкладчик1234 написав:"Бизнес-модель" и раньше вызывала вопросы

Раніше було просто.
Три місяці відбиваєш своє і 9 місяців стрижеш купони і цацку маєш на руках під чесне слово Миколи. А може я не буду крайнім і щось наварю. Більшості не вдалося.
Чесне слово Миколи виявилось брехнею. Ну немає в піраміді грошей, не занесли буратіни.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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