Не удивлюсь если Гонта на этих далпайопах, еше в Раду въедет.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:44
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:30
А як я його піарю?
Те що сам плюю на це і приколююсь/висміюю їх/їхні правила?
А сам факт, що я з самого початку назвав їх ПІРАМІДОЮ(в назві гілки) - це ні про що не говорить?
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:22
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Виплати сертифікатникам буде хаотична і тільки тим які не повернули вкладене...мабуть.
До шановного Долярека черга ще не швидко дійде...якщо дійде.
Але надія має теплитись...буратіни повинні відчувати себе в заложниках.
При сучасних правилах в конторі в піраміду будуть нести дуже мало і грошей на виплати не буде.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:24
Ні не вїде...надія Миколи на місцеві вибори...можливо вдасться подерибанити на місцевому рівні...якщо прийде до влади.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 11:34
Выплаты скорее будут зависеть от степени приноса новых денег в каждое локальное подразделение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:49
Ціна грама золота 4799 грн за грам, ціна грама срібла коливається...реальна 250 грн за грам в виробах.
Кишмиш 2,5% за злото і 4% за срібло в тиждень. Цей кишмиш не гарантується і в любий тиждень може бути змінений.
По сертифікатах старих виплат немає.
Фізіономія Миколи ну зовсім не викликає довіри.
Хто занесе грошенята?
Долярек, підставите плече?
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Додано: Суб 16 тра, 2020 12:01
"Бизнес-модель" и раньше вызывала вопросы.
В данном случае, предусмотрительно сделали так, что пирамида упадёт не одномоментно. Поэтому удастся избежать "митингов вкладчиков". На отдельные проявления недовольства - будут легко парировать выплатами в других подразделениях.
По поводу физиономии - мне он внешне напоминает Турчинова. Но так ему поверили. И верят. И паства есть, и деньги несёт, - под "честное слово"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:25
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Раніше було просто.
Три місяці відбиваєш своє і 9 місяців стрижеш купони і цацку маєш на руках під чесне слово Миколи. А може я не буду крайнім і щось наварю. Більшості не вдалося.
Чесне слово Миколи виявилось брехнею. Ну немає в піраміді грошей, не занесли буратіни.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 15:24
Re: В2В-як дізнатись, коли можна вивести СВОЇ з тієї пірамід
Ще раз повторю, що я ще на початку карантину писав, що я б змінив би правила! Так як незначна зміна правил за ними і раніше проскакувала!
А раз можна змінювати правила КОЛИ ЗАМАНЕТЬСЯ - то "танцуют всє!" Точніше - танцює Гонта і його команда!
От і весь секрет цієї піраміди! (зміна правил будь-коли і як заманеться)
І як пояснювали в офіційних "тимчасових" правилах - спочатку отримають кешбек ті, які вклали в березні, далі - в лютому, далі - в січні і т. д. в зворотньому порядку!
Але - конкретики НОЛЬ!!!
Коли саме черга дійде до тих, чи інших вкладників: через місяць, квартал, рік?
Могли б зняти хоч трохи напругу - дозволивши вивести ті кошти, що є зараз у кожного на балансі(сума кешбеку за 2 тижні) - але, вони так не хочуть - чим зменшують довіру вкладників нижче плінтуса!
Навіть, не знаю ХТО понесе туди кошти?
- старі клієнти - ТОЧНО не понесуть, а нові - їх потрібно, щоб хтось завів/зацікавив!
- а ніхто їх не заведе/зацікавить, так як довіра без старих виплат - ПОВНІСТЮ ВТРАЧЕНА!!!
- замкнуте коло!
Кажу, вони перемудрили!
Треба виплачувати по-трошки, але ВСІМ!
(просто новим - трохи більше )
А так - це шлях в нікуди!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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