Додано: Суб 16 тра, 2020 15:24

Ще раз повторю, що я ще на початку карантину писав, що я б змінив би правила! Так як незначна зміна правил за ними і раніше проскакувала!А раз можна змінювати правила КОЛИ ЗАМАНЕТЬСЯ - то "танцуют всє!" Точніше - танцює Гонта і його команда!От і весь секрет цієї піраміди! (зміна правил будь-коли і як заманеться)І як пояснювали в офіційних "тимчасових"правилах - спочатку отримають кешбек ті, які вклали в березні, далі - в лютому, далі - в січні і т. д. в зворотньому порядку!Але - конкретики НОЛЬ!!!Коли саме черга дійде до тих, чи інших вкладників: через місяць, квартал, рік?Могли б зняти хоч трохи напругу - дозволивши вивести ті кошти, що є зараз у кожного на балансі(сума кешбеку за 2 тижні) - але, вони так не хочуть - чим зменшують довіру вкладників нижче плінтуса!Навіть, не знаю ХТО понесе туди кошти?- старі клієнти - ТОЧНО не понесуть, а нові - їх потрібно, щоб хтось завів/зацікавив!- а ніхто їх не заведе/зацікавить, так як довіра без старих виплат - ПОВНІСТЮ ВТРАЧЕНА!!!- замкнуте коло!Кажу, вони перемудрили!Треба виплачувати по-трошки, але ВСІМ!(просто новим - трохи більшеА так - це шлях в нікуди!