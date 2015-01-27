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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Треба виплачувати по-трошки, але ВСІМ!

Основне не виплати а надія на виплати.
Цю надію ще не відібрано...ну і цацки можна отримати...поки.
Ціну по сріблу можуть загнати в небеса...поки шо 250 грн за грам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 00:01

  Квесторе_поверніться написав:Те що владці недопрацювують в темі прикрити контору це правда.
А що повернути вкрадене (вкладене в сертифікати) в імярека це мабуть ні...навіть використавши всю міць правоохоронної системи.

Боюсь сделать страшное предположение, что там все в курсе и просто кулек с деньгами делают их зрение очень плохим. В этой стране такая афера не может быть не обложена десятинной.
Laven
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:00

  Laven написав:
  Квесторе_поверніться написав:Те що владці недопрацювують в темі прикрити контору це правда.
А що повернути вкрадене (вкладене в сертифікати) в імярека це мабуть ні...навіть використавши всю міць правоохоронної системи.

Боюсь сделать страшное предположение, что там все в курсе и просто кулек с деньгами делают их зрение очень плохим. В этой стране такая афера не может быть не обложена десятинной.

Під дахом ходять 100% і правоохоронці мовчать...землю б повинні гризти.
Це ж Зе за все відповідає в Неньці Україні на нього тінь падає. Шо там Авакян робить?
Мій пост прошу вважати запитом до ПреЗедента. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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