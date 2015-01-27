Основне не виплати а надія на виплати.
Цю надію ще не відібрано...ну і цацки можна отримати...поки.
Ціну по сріблу можуть загнати в небеса...поки шо 250 грн за грам.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Основне не виплати а надія на виплати.
Цю надію ще не відібрано...ну і цацки можна отримати...поки.
Ціну по сріблу можуть загнати в небеса...поки шо 250 грн за грам.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:01
Боюсь сделать страшное предположение, что там все в курсе и просто кулек с деньгами делают их зрение очень плохим. В этой стране такая афера не может быть не обложена десятинной.
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:00
Під дахом ходять 100% і правоохоронці мовчать...землю б повинні гризти.
Це ж Зе за все відповідає в Неньці Україні на нього тінь падає. Шо там Авакян робить?
Мій пост прошу вважати запитом до ПреЗедента.
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