Основне не виплати а надія на виплати.
Цю надію ще не відібрано...ну і цацки можна отримати...поки.
Ціну по сріблу можуть загнати в небеса...поки шо 250 грн за грам.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Основне не виплати а надія на виплати.
Цю надію ще не відібрано...ну і цацки можна отримати...поки.
Ціну по сріблу можуть загнати в небеса...поки шо 250 грн за грам.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 00:01
Боюсь сделать страшное предположение, что там все в курсе и просто кулек с деньгами делают их зрение очень плохим. В этой стране такая афера не может быть не обложена десятинной.
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:00
Під дахом ходять 100% і правоохоронці мовчать...землю б повинні гризти.
Це ж Зе за все відповідає в Неньці Україні на нього тінь падає. Шо там Авакян робить?
Мій пост прошу вважати запитом до ПреЗедента.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:14
Давайте прикинем як Микола зараз розводить буратін.
По золоту.
Купляєм в 3 рази дорожче за ціну ринку в виробах.
Отримуєм 2,5*52=130% компенсації - не гарантовано.
Переплата 300-130=170%. Прямі втрати 70%. Буратіни тут ідіоти.
По сріблу.
Купляєм в мінімум в 2 рази дорожче за ціну ринку в виробах.
Отримуєм 4*52=220% компенсації - не гарантовано.
Виграш 220-200=20%. Вроді виграш 120%.
Але кому по ціні 125 грн за грам срібло втюхати?
Скупих зараз сюди не заманиш.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:29
ДумайТЕ! ©®™
Так, як Зе казав, що кожен з нас є президент - то я б, на його місці, ще з самого початку президентства запускав би соціальну рекламу, накшталт:
Шановні громадяни!
Беручи участь у різних проектах пов'язаних з вкладанням Ваших коштів, пам'ятайте - держава жодних гарантій за них НЕ НЕСЕ!
Ви самі ризикуєте своїми коштами!
Тож, думай-те, перш ніж кудись нести свої кошти!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 тра, 2020 16:34
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Це лише частина теми.
Ще є частина - це частина Зе якому все і вся підпорядковується в Неньці Україні.
Облапошити лохів - облапошили і замість того щоб відповісти ще почнуть і у владу лізти...а якщо пролізуть...це буде капець.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:09
ще є мудрагелики, що скуповують золото та срібло?
на дворі 21-століття
світ змінився
життя, цінності інші.
живи тут і зараз, а не складай усіляке ломаччя
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:11
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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