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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:13

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:покійна (мабуть) піраміда В2В?

Не покійна, а на апараті штучного підтримування життя! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:01

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:покійна (мабуть) піраміда В2В?

Не покійна, а на апараті штучного підтримування життя! :D

З такими правилами контора не виживе.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:44

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:З такими правилами контора не виживе

Змінять ;)
Це єдина їхня фішка, що можуть змінювати правила, як їм заманеться! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:30

  Квесторе_поверніться написав:Давайте прикинем як Микола зараз розводить буратін.
По золоту.
Купляєм в 3 рази дорожче за ціну ринку в виробах.
Отримуєм 2,5*52=130% компенсації - не гарантовано.
Переплата 300-130=170%. Прямі втрати 70%. Буратіни тут ідіоти.
По сріблу.
Купляєм в мінімум в 2 рази дорожче за ціну ринку в виробах.
Отримуєм 4*52=220% компенсації - не гарантовано.
Виграш 220-200=20%. Вроді виграш 120%.
Але кому по ціні 125 грн за грам срібло втюхати? :)
Скупих зараз сюди не заманиш.



Какой, прошу прощения, п0ц и с какого бодуна будет нести деньги и покупать драгметы в два раза дороже рынка? Особенно сейчас в мягко говоря непростые времена.
:lol: :lol:

  Laven написав:
  Квесторе_поверніться написав:Те що владці недопрацювують в темі прикрити контору це правда.
А що повернути вкрадене (вкладене в сертифікати) в імярека це мабуть ні...навіть використавши всю міць правоохоронної системи.

Боюсь сделать страшное предположение, что там все в курсе и просто кулек с деньгами делают их зрение очень плохим. В этой стране такая афера не может быть не обложена десятинной.


Ой. Как же вы могли только подумать плохое на наши честнейшие отреформированые органы? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:02

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Alex2007 написав:будет нести деньги и покупать драгметы в два раза дороже рынка?

Так пох на ті метали :) - люди ж раніше картонку з написом "сертифікат" купували і нічо :mrgreen: :mrgreen:
А тут зразу метал в руки! :D

Головне розмір кешбеку, а ще головніше, щоб були регулярні виплати, як раніше!(ну, або трохи менші, але щоб були! )

Тоді будуть в достатку!(засновники піраміди) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 83848586
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