Не покійна, а на апараті штучного підтримування життя!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:13
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Не покійна, а на апараті штучного підтримування життя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:01
З такими правилами контора не виживе.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:44
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Змінять
Це єдина їхня фішка, що можуть змінювати правила, як їм заманеться!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:30
Какой, прошу прощения, п0ц и с какого бодуна будет нести деньги и покупать драгметы в два раза дороже рынка? Особенно сейчас в мягко говоря непростые времена.
Ой. Как же вы могли только подумать плохое на наши честнейшие отреформированые органы?
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:02
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так пох на ті метали - люди ж раніше картонку з написом "сертифікат" купували і нічо
А тут зразу метал в руки!
Головне розмір кешбеку, а ще головніше, щоб були регулярні виплати, як раніше!(ну, або трохи менші, але щоб були! )
Тоді будуть в достатку!(засновники піраміди)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:15
Долярчик, а какой Ваш финансовый результат в этой затее?
Я так понимаю, минус, из-за суммы недавнего довложения
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:51
Так, в січні докидав, то є мінус.
Орієнтовно трохи більше 2000грн.
З яких 1600 висить на балансі.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:01
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
НКЦПФР 8 травня повідомила, що в рамках моніторингу сумнівних фінансових проєктів (скам-проєкти), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, виявила проєкт B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
«Даний проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за яким нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що його видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже, відсутні чітко визначені відповідальні особи щодо зобов’язань за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту», – повідомили в комісії.
НКЦПФР вбачає в діях проєкту B2B Jewelry грубе порушення вимог чинного законодавства України.
«Подарункові сертифікати B2B Jewelry мають ознаки облігацій – боргових цінних паперів, оскільки посвідчують внесення їх першими власниками коштів, визначають відносини позики між власником такого сертифікату та його емітентом в особі B2B Jewelry, та можуть слугувати підтвердженням зобов’язання емітента повернути власникові сертифікату його номінальну вартість у передбачений сертифікатом строк та виплатити заздалегідь визначений у ньому інвестиційний дохід. Емітент в особі B2B Jewelry мав би звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажу таких паперів інвесторам, але станом на сьогодні цього не було зроблено», – зазначив регулятор.
Комісія нагадала, що відповідну діяльність із залучення коштів населення та виплати відсотків прибутку відповідно до законодавства України можуть здійснювати виключно банки та фінансові компанії, зареєстровані на території України, що мають відповідні ліцензії.
Після запровадження на території України карантинних обмежень, згідно з інформацією із загальнодоступних джерел, проєкт B2B Jewelry зупинив виплати по реалізованим подарунковим сертифікатам та почав пропонувати інвестувати кошти у цифрові активи – «токени B2BT», які на думку НКЦПФР, несуть ті самі загрози втрати коштів інвесторами, що й сумнівні подарункові сертифікати проєкту.
НКЦПФР вже повідомила правоохоронні органи щодо порушень законодавства з боку проєкту B2B Jewelry та його соціальної небезпеки.
«У зв’язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry. Комісія наголошує, що інвестування у зазначений проєкт створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. Закликаємо громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти! Про всі випадки невиконання зобов’язань проєктом B2B Jewelry просимо повідомляти на електрону скриньку office@nssmc.gov.ua», – повідомили в комісії.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:15
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Судячи з усього - В2В знайшли нову щілинку в законодавстві і не підлягають ніяким особливим санкціям . Це що таке :
НКЦПФР вже повідомила правоохоронні органи щодо порушень законодавства з боку проєкту B2B Jewelry та його соціальної небезпеки.
Закриються - максимум ...
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