Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині
От послухайТЕ
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині
От послухайТЕ
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08
Просто хайпятся на теме. "Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео" и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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