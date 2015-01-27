RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
От послухайТЕ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7891
З нами з: 19.10.15
Подякував: 508 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08

  Долярчик написав:Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
От послухайТЕ :mrgreen:


Просто хайпятся на теме. "Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео" и т.д. :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6814 раз.
Подякували: 3049 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 93598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 11742
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 6919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.